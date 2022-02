West Ham-Newcastle | Wood provoca Zouma dopo lo scandalo delle botte al gatto | 'Miao' a ogni tocco di palla

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il passato ti perseguita, soprattutto se non ti sei comportato in maniera esemplare. Sabato nell’East London ilHam ha affrontato...

Commenta per primo Il passato ti perseguita, soprattutto se non ti sei comportato in maniera esemplare. Sabato nell'East London ilha affrontato il Newcastle , rinvigorito dopo la serie positiva di ultimi risultati: il match, valido per la 26esima giornata di Premier League, è terminato 1 - 1, ma quello che ha colpito è ......45 Atalanta - Juventus 1 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 15:00 Burnley - Liverpool 0 - 1 15:00 Newcastle - Aston Villa 1 - 0 15:00 Tottenham - Wolves 0 - 2 17:30 Leicester -2 - 2 CALCIO - LA ...