MotoGP | Hervé Poncharal | “Siamo impazienti e non vediamo l’ora che inizi la stagione”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022)esprime la propria opinione alla vigilia del Motomondiale 2022, categoria che scatterà da Losail (Qatar) a metà marzo. Il Team Principal Tech3 KTM Factory Racing ha accolto tra le proprie fila due nuovi piloti di primo profilo come Remy Gardner e Raul Fernandez, rispettivamente primo e secondo della Moto2 2022. Il manager francese ha commentato ai media come riporta ‘Speedweek.com’: “e nonchelain Qatar. Remy è leggermente più vecchio di Raul e questo gli consente di avere più esperienza. L’anno scorso in Moto2 ha utilizzato al meglio la propria esperienza, spingeva sempre nel momento giusto”. Il transalpino ha proseguito elogiando il nativo di Madrid. “Fernandez è un diamante grezzo, è un ...