LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia fuori ai quarti con gli Usa (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event OLIMPICO 3.03 Pareggia la Germania con Schimd. 23?70 allucinante, Murisier a 64 centesimi. Tornando all’Italia: Brignone e Vinatzer oggi si sono rivelati poco competitivi. Lo erano Bassino e De Aliprandini, ma l’azzurro ha sbagliato contro Ford e siamo fuori. 3.02 Subito fuori Aicher, tutto facile per Ellenberger. Svizzera-Germania 1-0. 3.00 Radamus domina in 24?06, Vinatzer a 76 centesimi. Si era già visto contro la Russia che non sarebbe stata la nostra giornata. Stati Uniti-Italia 3-1. Azzurri eliminati. 2.59 Marta Bassino vince per 2 centesimi, ma con un tempo alto di 25?08. Ora Vinatzer deve non solo vincere, ma anche ottenere un tempo di 23?93, durissima. 2.58 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DELOLIMPICO 3.03 Pareggia la Germania con Schimd. 23?70 allucinante, Murisier a 64 centesimi. Tornando all’: Brignone e Vinatzer oggi si sono rivelati poco competitivi. Lo erano Bassino e De Aliprandini, ma l’azzurro ha sbagliato contro Ford e siamo. 3.02 SubitoAicher, tutto facile per Ellenberger. Svizzera-Germania 1-0. 3.00 Radamus domina in 24?06, Vinatzer a 76 centesimi. Si era già visto contro la Russia che non sarebbe stata la nostra giornata. Stati Uniti-3-1. Azzurri eliminati. 2.59 Marta Bassino vince per 2 centesimi, ma con un tempo alto di 25?08. Ora Vinatzer deve non solo vincere, ma anche ottenere un tempo di 23?93, durissima. 2.58 ...

