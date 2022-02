Napoli | Meret | 'Sul rigore per il Barcellona' VIDEO

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: DOPO IL PARI - Barcellona-Napoli, Meret commenta sui social: 'Grande prova di carattere e intensità, è ancora tutto da… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPO IL PARI - Barcellona-Napoli, Meret commenta sui social: 'Grande prova di carattere e intensità, è ancora tutto da… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DOPO IL PARI - Barcellona-Napoli, Meret commenta sui social: 'Grande prova di carattere e intensità, è ancora tutto da… - apetrazzuolo : DOPO IL PARI - Barcellona-Napoli, Meret commenta sui social: 'Grande prova di carattere e intensità, è ancora tutto… - napolimagazine : DOPO IL PARI - Barcellona-Napoli, Meret commenta sui social: 'Grande prova di carattere e intensità, è ancora tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Meret

BARCELLONA -1 - 1 (0 - 1)(4 - 2 - 3 - 1) :, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa (84' Malcuit), Fabian Ruiz, Elmas (84' Mario Rui), Zielinski (79' Demme), ...ha salvato iltogliendo i l pallone dalla disponibilità degli avversari. Grazie ad una sua parata non abbiamo perso la gara. Osimhen invece non mi è piaciuto dal punto di vista tecnico.' ...A disp: Neto, Arnau, Puig, Braithwaite. All.: Xavi NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Anguissa (84' Malcuit); Elmas (84' Mario Rui), Zielinski (81' ...Quel rigore ha risollevato il Barça dopo un primo tempo in cui il Napoli aveva dominato.È vero che Meret, esattamente come era accaduto in campionato sabato scorso al collega Ospina, non ha dovuto ...