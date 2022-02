Guai per Mazzarri in vista di Cagliari-Napoli, in dubbio sette giocatori (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico ex Napoli ora alla guida del Cagliari potrebbe dover fare a meno di diversi giocatori Il Cagliari, con il report dell’allenamento pubblicato sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il tecnico exora alla guida delpotrebbe dover fare a meno di diversiIl, con il report dell’allenamento pubblicato sul … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

matteosalvinimi : Sì ai grilli a tavola, ma guai a bere il vino! Ecco la follia della proposta europea, la Lega farà le barricate per… - NicolaPorro : Per Sala, #MilanoCortina sta diventando una via crucis. E il sindaco di Roma ha una confessione choc… ?? - takemejelena : RT @HS_Baby_Honey: per non parlare della colpa che senti ad uscire con gli amici una sera, fare qualcosa per svuotare la mente. torni a cas… - mr_mainagioia : RT @Lumacaelettrica: io non ti voglio caricare dei miei guai per questo mi sono piazzata a casa tua #upas - arvvenig : RT @HS_Baby_Honey: per non parlare della colpa che senti ad uscire con gli amici una sera, fare qualcosa per svuotare la mente. torni a cas… -