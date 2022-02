GF Vip 6 | il televoto ha deciso | Lulù Selassiè è la seconda finalista

Leggi su diredonna

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la puntata di giovedì 17 febbraio 2022 al Grande Fratello Vip è stata nominata lae ilha sceltoSelassié. La principessa etiope ha battuto Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, guadagnandosi il secondo posto nella finalissima del 14 marzo. Vi raccomandiamo... Manuel Bortuzzo lancia un appello per tornare al Gf: "Disposto a tutto per" La notizia è arrivata dopo la mezzanotte. Dopo il like avuto da Cardi B e aver trovato l’amore con Manuel Bortuzzo,è stata decretata ufficialmente ladel reality. Standing ovation in studio e sul web, dove in tanti sostenevano la concorrente. Manuel e Clarissa, la ...