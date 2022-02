Eurovision 2022, Achille Lauro in gara per San Marino? (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Achille Lauro all’Eurovision 2022 per San Marino? Possibile, secondo i bookmaker di Stanleybet. Nel dettaglio, Achille Lauro è in pole, Blind insegue in quota, Valerio Scanu outsider. I bookie hanno già deciso su chi puntare nel contest “Una Voce per San Marino”, diventato quest’anno una vera gara tra Big della scena italiana intenzionati ad aggiudicarsi la possibilità di rappresentare il piccolo Stato all’Eurovision 2022, dopo che Mahmood & Blanco si sono assicurati il titolo di rappresentanti dell’Italia con la vittoria del Festival di Sanremo. Diversi i nomi noti che si sfideranno il 19 febbraio al teatro Nuova Dogana di San Marino per conquistare un posto nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) –all’per San? Possibile, secondo i bookmaker di Stanleybet. Nel dettaglio,è in pole, Blind insegue in quota, Valerio Scanu outsider. I bookie hanno già deciso su chi puntare nel contest “Una Voce per San”, diventato quest’anno una veratra Big della scena italiana intenzionati ad aggiudicarsi la possibilità di rappresentare il piccolo Stato all’, dopo che Mahmood & Blanco si sono assicurati il titolo di rappresentanti dell’Italia con la vittoria del Festival di Sanremo. Diversi i nomi noti che si sfideranno il 19 febbraio al teatro Nuova Dogana di Sanper conquistare un posto nella ...

