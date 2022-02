Anticipazioni Una Vita, trame dal 19 al 25 febbraio 2022: Marcos alla figlia “I Quesada sono nostri nemici” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le Anticipazioni di Una Vita dal 19 al 25 febbraio 2022 ci preannunciano che l’avvicinamento di Anabel ad Aurelio finisce per provocare un litigio tra la ragazza e Miguel. Il giovane infatti prova a metterla in guardia, ma lei non sembra disposta ad ascoltarlo. Cosa accade? Scopriamolo insieme. Una Vita, Anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 febbraio 2022 Questa situazione preoccupa anche Marcos. L’uomo, quando rientra dal suo viaggio, viene avvisato da Soledad di cosa sta accadendo a sua figlia. La donna racconta al Bacigalupe la versione di Aurelio, e lui affronta subito dopo Anabel. “Ricordati che i Quesada sono sempre nostri nemici“. Questo è ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ledi Unadal 19 al 25ci preannunciano che l’avvicinamento di Anabel ad Aurelio finisce per provocare un litigio tra la ragazza e Miguel. Il giovane infatti prova a metterla in guardia, ma lei non sembra disposta ad ascoltarlo. Cosa accade? Scopriamolo insieme. Una: trama puntate dal 19 al 25Questa situazione preoccupa anche. L’uomo, quando rientra dal suo viaggio, viene avvisato da Soledad di cosa sta accadendo a sua. La donna racconta al Bacigalupe la versione di Aurelio, e lui affronta subito dopo Anabel. “Ricordati che isempre“. Questo è ...

