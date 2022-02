Pechino 2022, mercoledì 16 febbraio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di martedì 15 febbraio 2022) Emozioni forti dalla Cina assicurate anche nella giornata di mercoledì 16 febbraio ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Tanti gli azzurri che tenteranno di portare alto il nome dell’Italia, ci sono diverse gare che assegnano le medaglie. Tra queste, attesa per lo slalom speciale di sci alpino maschile con quattro italiani al via, a chiudere il programma la finale femminile di short track. Ecco allora qui in basso l’elenco degli italiani in gara mercoledì 16 febbraio. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO tutti GLI italiani IN gara I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT MERCOLEDI 16 febbraio (giorno 12, ... Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Emozioni forti dalla Cina assicurate anche nella giornata di16ai Giochi Olimpici Invernali di. Tanti gli azzurri che tenteranno di portare alto il nome dell’Italia, ci sono diverse gare che assegnano le medaglie. Tra queste, attesa per lo slalom speciale di sci alpino maschile con quattroal via, a chiudere il programma la finale femminile di short track. Ecco allora qui in basso l’elenco degliin16. DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNOGLIINI REGOLAMENTI DIGLI SPORT MERCOLEDI 16(giorno 12, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 L'impresa di Sofia e la promessa Nadia: orgoglio Italia a Pechino Nella discesa di Pechino argento per Sofia Goggia e bronzo per Nadia Delago. Il commento di Simone Battaggia

Biathlon: Italia 7ª nella staffetta maschile ... con il quartetto azzurro composto da Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Dominik Windisch, ha chiuso al settimo posto nella staffetta 7.5 km maschile ai Giochi di Pechino. L'oro è ...

LIVE Pechino 2022: biathlon, Italia 7ª nella staffetta. Pattinaggio: ecco la Valieva La Gazzetta dello Sport Bob, Pechino 2022: iniziate le prove del 2 femminile, Kaillie Humphries vuol centrare la doppietta Il programma ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 prosegue senza tregue. Neanche il tempo di terminare la gara del monobob al femminile e con il 2 maschile ancora in corso che si pensa subito ...

Delago brozo e lacrime: "Sono estremamente grata" Nadia Delago quasi non ci crede. Splendida la sua discesa sulla pista “Rock” di Yanqing che le ha permesso di vincere un'inaspettata medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Inaspettata non ...

