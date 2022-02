LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la terza manche, Friedrich subito con il nuovo record della pista (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 inizia la lotta per il bronzo, primo equipaggio quello del russo Rostislav Gaitiukevich. 13:19 Niente da fare per Lochner! Già 11 centesimi persi in partenza, che diventano 33 a fine tracciato. Friedrich avrà 48 centesimi di vantaggio nell’ultima manche! 13:19 Proverà a rispondere subito Lochner. 13:17 Tempo clamoroso per Friedrich e Margis! record di spinta in 4.93 e record del tracciato con 58.99! Il fenomeno torna a ruggire! 13:15 inizia LA GARA! 13:12 Manca pochissimo, il primo equipaggio a scendere sarà proprio quello di Friedrich. 13:09 Mentre i primi equipaggi iniziano ad approcciare il National Sliding Centre di Yanqing, vi ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:20la lotta per il bronzo, primo equipaggio quello del russo Rostislav Gaitiukevich. 13:19 Niente da fare per Lochner! Già 11 centesimi persi in partenza, che diventano 33 a fine tracciato.avrà 48 centesimi di vantaggio nell’ultima! 13:19 Proverà a rispondereLochner. 13:17 Tempo clamoroso pere Margis!di spinta in 4.93 edel tracciato con 58.99! Il fenomeno torna a ruggire! 13:15LA GARA! 13:12 Manca pochissimo, il primo equipaggio a scendere sarà proprio quello di. 13:09 Mentre i primi equipaggino ad approcciare il National Sliding Centre di Yanqing, vi ...

