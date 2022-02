Spezia-Fiorentina | Italiano | “Soddisfatto per Amrabat Accoglienza? In passato…”

Advertising

sportface2016 : #SpeziaFiorentina: lancio di figurine su #Italiano con il volto dell'allenatore e il numero 71, l''Omm'e me***' nel… - tvdellosport : Alle 23 a #sportitaliamercato ?? Milan, “sorpasso” firmato Leao ?? Inter, la prova più difficile: il Liverpool per… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Alberto Picco Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - zazoomblog : Fa tutto Amrabat: errore e gol decisivo. E la Fiorentina sbanca La Spezia - #tutto #Amrabat: #errore #decisivo. - FootballnesLoco : RT @AnalyticsSerie: Thread #SpeziaFiorentina 1-2 xG #SpeziaFiorentina 0.49-2.36 Fiorentina che passa in vantaggio al 42’ con #Piatek(0.58 x… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Fiorentina

Commenta per primo Prima l'errore per il pareggio dello, poi il gol - vittoria della. Sofyan Amrabat ha commentato così il successo dei viola: 'Mi dispiace per l'errore che ho fatto, sono un po' dispiaciuto ma felice per il gol. Sarà la ...Commenta per primo Dopo la serata complicata per Vincenzo Italiano fischiato dai tifosi delloal suo ritorno da ex, il ds dellaDaniele Pradè è intervenuto per difendere il tecnico: 'Ho sentito il dovere di parlare di Italiano, è stata una serata surreale per lui. Ci sta che ...Dentro Cabral e Saponara. Il coraggio paga, perché Saponara prima ci prova col destro dal limite, rimpallato, poi apparecchia per Amrabat che fulmina Provedel. Lo Spezia non ha più tempo per cercare ...Lo Spezia è rimasto aggrappato alla partita contro la Fiorentina fino a pochi istanti dal triplice fischio. Poi il gol di Amrabat ha negato un punticino alla squadra di Thiago Motta, che ha comunque ...