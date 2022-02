Fattoria della Mandorla, l’azienda pugliese dove le mandorle diventano formaggio (Di lunedì 14 febbraio 2022) È la prima impresa a conduzione famigliare al mondo a produrre formaggi senza l'uso di ingredienti di origine animale, con una filiera corta e agricoltura sostenibile. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) È la prima impresa a conduzione famigliare al mondo a produrre formaggi senza l'uso di ingredienti di origine animale, con una filiera corta e agricoltura sostenibile. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Fattoria della Alpgrids: il progetto per produrre energia pulita a livello locale I pannelli solari della sua fattoria fanno parte di Alpgrids, un progetto europeo che mira a migliorare l'autonomia energetica delle zone alpine isolate. La fattoria di David fa parte di Acoprev, un'...

Omicidio di Agitu, Adams condannato a 20 anni di carcere ...di Agitu nella sua fattoria a Frassilongo . La condanna a 20 anni ha superato la richiesta di 19 anni e 4 mesi che era stata avanzata dal pm Giovanni Benelli . Da Adams, alla lettura della sentenza, ...

Fattoria della Mandorla, l'azienda pugliese dove le mandorle diventano formaggio DireDonna La carne sintetica potrebbe diventare cibo per cani e gatti Dopo un po’ di tempo, il lievito inizia sfornare proteine della carne identiche a quelle prodotte convenzionalmente in fattoria e nei campi”. “Le proteine di pollo così prodotte – aggiungono gli ...

Messina: la Green Bubble Room dell'azienda Villarè tra i posti da favola dove trascorrere il San Valentino In una fattoria urbana alle porte di Messina, l'Azienda agricola Villarè ha rielaborato il concetto di glamping ponendolo in relazione con il mondo dell'agricoltura biologica e cosí tra gli orti ...

