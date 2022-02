“Chi c’è sotto l’Aquila”. Milly Carlucci, colossale gaffe sul concorrente: che imbarazzo al Cantante Mascherato (Di sabato 12 febbraio 2022) La Gallina è la prima eliminata de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci arrivato alla terza edizione. sotto le piume blu si nascondeva Fiordaliso, che è stata la meno votata da giurati e pubblico. In particolare è stata Arisa a portare allo spareggio la collega e l’artista ha ricevuto pochi voti rispetto a Medusa, Aquila e Pesciolino Rosso. Una decisione che Fiordsaliso non ha condiviso poiché voleva restare nel programma e mostrare conoscere nuovi lati inediti del suo talento e della sua personalità. Appena è stata smascherata Fiordaliso ha puntato il dito contro Arisa, rea di averla nominata. È stata infatti Rosalba Pippa – nuova giurata dello show dopo aver partecipato alla prima edizione nei panni di Barboncino – a mandare in spareggio la Gallina, curiosa come non mai di scoprire di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) La Gallina è la prima eliminata de Il, lo show diarrivato alla terza edizione.le piume blu si nascondeva Fiordaliso, che è stata la meno votata da giurati e pubblico. In particolare è stata Arisa a portare allo spareggio la collega e l’artista ha ricevuto pochi voti rispetto a Medusa, Aquila e Pesciolino Rosso. Una decisione che Fiordsaliso non ha condiviso poiché voleva restare nel programma e mostrare conoscere nuovi lati inediti del suo talento e della sua personalità. Appena è stata smascherata Fiordaliso ha puntato il dito contro Arisa, rea di averla nominata. È stata infatti Rosalba Pippa – nuova giurata dello show dopo aver partecipato alla prima edizione nei panni di Barboncino – a mandare in spareggio la Gallina, curiosa come non mai di scoprire di ...

Advertising

AAtheMerciless : Continuerò a indossare l'FFP2 al chiuso e all' aperto in luoghi in cui sono presenti assembramenti perché, per me,… - marcotravaglio : '???????? ???????????? - ???? ???????? ????????????' Torna in libreria e in edicola dal #17febbraio: per chi non c'era, per chi ha dimen… - NicolaPorro : ???????Come ogni anno il Giorno del ricordo viene negato dai benpensanti di sinistra. E c’è chi addirittura non volev… - chiaberger : Abbiamo un parlamento pieno di gente che ha usato la politica come ufficio di collocamento e sciolte le camere torn… - 65_virna : @strange_days_82 Soprattutto quelli sperano che il GP duri eternamente così da godere delle sofferenze di chi non h… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’è Il Movimento do’ sapunariello Corriere del Mezzogiorno