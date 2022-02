Torta in tazza ma senza forno e senza microonde! Buonissima! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo pranzo hai sempre voglia di una golosità? La ricetta del dolce che troverai qui di seguito sarà il finale perfetto di un pasto con i fiocchi. In una manciata di minuti potrai gustare un dessert in tazza al cioccolato semplicissimo da realizzare. Così semplice da preparare anche ogni giorno. Vediamo subito quali sono gli ingredienti da utilizzare: 120 gr di farina 130 ml di latte 100 ml di olio di semi di girasole 1 cucchiaino di lievito per dolci 3 cucchiai di cacao amaro 90 gr di zucchero 2 uova Puoi leggere qui come realizzare un buon dessert in tazza al cioccolato In un frullatore versiamo l’olio, lo zucchero, il latte e il cacao. Azioniamo l’elettrodomestico e successivamente trasferiamo il risultato in una ciotola capiente. Dopodiché portiamo in una ciotolina un paio di cucchiai del composto appena frullato. Fatto questo mettiamo la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo pranzo hai sempre voglia di una golosità? La ricetta del dolce che troverai qui di seguito sarà il finale perfetto di un pasto con i fiocchi. In una manciata di minuti potrai gustare un dessert inal cioccolato semplicissimo da realizzare. Così semplice da preparare anche ogni giorno. Vediamo subito quali sono gli ingredienti da utilizzare: 120 gr di farina 130 ml di latte 100 ml di olio di semi di girasole 1 cucchiaino di lievito per dolci 3 cucchiai di cacao amaro 90 gr di zucchero 2 uova Puoi leggere qui come realizzare un buon dessert inal cioccolato In un frullatore versiamo l’olio, lo zucchero, il latte e il cacao. Azioniamo l’elettrodomestico e successivamente trasferiamo il risultato in una ciotola capiente. Dopodiché portiamo in una ciotolina un paio di cucchiai del composto appena frullato. Fatto questo mettiamo la ...

