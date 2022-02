Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | Danimarca-ROC 0-2 Comitato Olimpico Russo a punteggio pieno nel Girone B

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio il primo match della seconda giornata delB del torneo maschile disudelle Olimpiadi Invernali di: lo scontro diretto tra le due compagini vincenti all’esordio premia il ROC, che piega per 2-0 la. Nel primo parziale ilnon sfrutta una situazione di power play, mancandone altre due in avvio di seconda frazione, ma poco dopo, a uomini pari, arriva il vantaggio con Pavel Karnaukhov dopo 28’18” su assist di Anton Slepyshev. Nell’ultimo periodo la situazione dinon cambia e così dopo 58’08” lachiama il time out rischiando il tutto per tutto col portiere di movimento, ma a 59’54” Kirill Semyonov punisce ...