Londra non esclude aiuto militare a Kiev se Mosca attacca (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson non ha escluso la possibilità che il Regno Unito assista militarmente l'Ucraina in caso di un attacco da parte della Russia. Johnson, a Bruxelles per un ...

