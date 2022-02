La vita in diretta, Giovanna Civitillo scoppia a piangere per Amadeus: Alberto Matano reagisce così (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la tensione della settimana di Sanremo, alla fine è crollata in un piano liberatorio. Parliamo di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus dal 2009 (i due hanno anche un figlio, José). Durante la puntata de La vita in diretta andata in onda ieri 7 febbraio, la showgirl è stata ospite di Alberto Matano nella parentesi dedicata al “terzo Sanremo di Amadeus”. “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos’è che ti ha emozionata?”, le ha domandato il padrone di casa. Lei, con la voce spezzata, ha risposto: “È che sono orgogliosa (di Amadeus, ndr). Se lo merita, è proprio bravo!”. Un fiume di lacrime. Al che Anna Pettinelli, ospite in studio, non ha potuto fare a meno di osservare quanto la commozione di Giovanna sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo la tensione della settimana di Sanremo, alla fine è crollata in un piano liberatorio. Parliamo di, moglie didal 2009 (i due hanno anche un figlio, José). Durante la puntata de Lainandata in onda ieri 7 febbraio, la showgirl è stata ospite dinella parentesi dedicata al “terzo Sanremo di”. “Ho visto che ti è scappata una lacrimuccia, cos’è che ti ha emozionata?”, le ha domandato il padrone di casa. Lei, con la voce spezzata, ha risposto: “È che sono orgogliosa (di, ndr). Se lo merita, è proprio bravo!”. Un fiume di lacrime. Al che Anna Pettinelli, ospite in studio, non ha potuto fare a meno di osservare quanto la commozione disia ...

