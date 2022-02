Governo e Camere fermi sulla giustizia | verso il referendum Lega | Banco di prova vedremo chi ci sta

(Di domenica 6 febbraio 2022) Mancano solo nove giorni alla decisione della Consulta sui quesiti proposti da Carroccio e Radicali. E non ci sono più i tempi per iniziative legislative tese a smontarli. La riforma più urgente è quella sulle regole di voto per il Csm.

Se da un lato, ilDraghi parla di "aprire il Paese", da un altro lato, per esempio quello degli albergatori, a ... un affitto dio altro per le vacanze. Oppure la norma varata un paio di ...... che comporti una crisi di. Ipotesi non improbabile, che aprirebbe la strada a tre scenari. ... che resta il meno ipotizzabile, si potrebbe assistere ad uno scioglimento delleanticipato, ...E l'ipotesi che la volontà delle Camere anticipi e «disarmi» la democrazia diretta dei sei quesiti appare, a questo punto, remota. Anche perché, ricorda al Giornale una fonte del governo, «la riforma ...Ha notato, oltre all’orgoglio per la difesa della rappresentanza parlamentare, anche un filo di ipocrisia da parte delle Camere, che su tanti temi sono ... Oltre allo sforzo del governo sul Pnrr, mi ...