Sanremo 2022, i top e flop delle cover. Tananai distrugge la Carrà: "A far l'amore" diventa porno-soft. Achille Lauro inghiottito da Loredena Bertè, Dargen D'amico va a sbattere (Di sabato 5 febbraio 2022) I MOMENTI TOP – Noemi perché per "(You make me feel like) A natural woman" ha sfoderato una voce soul meravigliosa. "Nella mia ora di libertà" con un Capossela stralunato e a disagio per essere su un palco così lontano da lui è stato un delizioso omaggio a De André. La strana accoppiata Le Vibrazioni e Sophie and The Giants su "Live and let die" è stata esplosiva. Sangiovanni che chiede l'applauso alla platea per l'ingresso di Fiorella Mannoia sulle note di "A Muso Duro". Emma e Francesca Michielin omaggiano il mondo del pop con una rivisitazione in chiave ballad di "Baby One More Time". Gianni Morandi e Jovanotti, a sorpresa, insieme fuori gara. Super ospiti. Coreografa, cantante, un po' ballerina Elisa con Elena D'Amario ha spettinato la platea con "What A Feeling". Un duetto tra Irama e Gianluca Grignani sopra le righe, ma "La mia storia tra le dita" è la testimonianza di uno dei ...

