Muore di Covid a 51 anni Don Paolo | sacerdote no vax che parlava di vaccini fatti con i feti abortiti

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È morto oggi DonRomeo, il parroco no vax genovese: aveva contratto ile dopo un mese di ricovero in ospedale è morto per delle complicazioni portate dalla malattia. Il51enne era il parroco dell’abbazia di Santo Stefano e nel mondo ecclesiastico era conosciuto per la sua posizione ultra-conservatrice in merito ai. Sosteneva che per la produzione dei sieri venissero utilizzate cellule di. Questa è una vecchia bufala suiche circolava già in periodi precedenti alla pandemia da: secondo la fake news le cause farmaceutiche acquisterebbero iper produrre la stragrande maggioranza dei, inclusi i ...