Galli controcorrente | «Un’Italia più aperta? Attenti ai comportamenti pericolosi»

Massimo Galli va controcorrente. L'ex direttore del reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano analizza oggi in un'intervista rilasciata a La Stampa le misure del governo e il calo dei contagi, precisando però di rimanere iscritto al partito dei prudenti: «In giro ci sono ancora molte infezioni, ma è evidente un declino delle infezioni "ufficiali" e soprattutto c'è una minore pressione sugli ospedali, che è la vera cartina di tornasole. Però non possiamo dimenticarci che questo virus ci ha esposto a diversi giri di valzer: abbiamo avuto tre varianti in meno di 12 mesi, ognuna portatrice di ulteriori problematiche. Possiamo auspicare o credere alla possibilità di Un'Italia più aperta. Il punto è quanto determinate affermazioni preludano a comportamenti o a gestioni che poi diventano pericolosi».

Omicron, il terrore di Massimo Galli a CartaBianca: "Non sembra così buona", le ultime evidenze sulla variante ... ma non ha molto significato parlarne oggi': Massimo Galli, ospite di Cartabianca su Rai 3, ha parlato della pandemia e, come spesso accade, ha dimostrato di andare controcorrente. I suoi, infatti, ...

Galli controcorrente: "La Fiorentina senza Vlahovic ha più possibilità d'Europa visto chi è arrivato" Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli: "Con le alternative che sono state prese a Vlahovic, con tutti questi giocatori che sono arrivati a gennaio, la Fiorentina ha più possibilità d'Europa".

