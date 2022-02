Angelucci tratta per comprare Il Giornale Verso il polo editoriale di destra con Tempo e Libero

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La famiglia Berlusconi starebbe per dire addio al quotidiano Il. La testata dal 1992 è nelle mani del fratello minore di Silvio, Paolo Berlusconi, attrala Società Europea di Edizioni. L’acquirente sarebbe, secondo quanto riporta La Stampa, l’imprenditore Antonio, deputato da tre legislature di Forza Italia. Lo scopo, scrive ancora la Stampa, è “la creazione di undellaitaliana. Lo schema della fusione prevede una sinergia tra testate. Una delle ipotesi che circola è di agganciare Ilcome cronache cittadine, rispettivamente di Roma e di Milano, a Ilche invece offrirebbe la parte nazionale”. LEGGI ANCHE Lite tra Feltri (pro vax) e Belpietro (no vax): "Un po' di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Angelucci tratta

L'annuncio è di Mariano, presidente della Commissione capitolina Turismo, Moda e ... Sidi un settore strategico per il rilancio della Capitale che intende offrire alle maggiori case di ......di TripAdvisor sul gradimento delle esperienze culinarie che la nostra capitale offre." "Si... Così in un comunicato Mariano, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni ...Si tratta di un settore strategico per il rilancio ... nel cuore di Roma – ha spiegato Angelucci – Per i prossimi appuntamenti di haute couture stiamo lavorando a location d’eccezione ...Commissione Turismo, Angelucci: “Stiamo lavorando per riportare nella nei luoghi più suggestivi l’alta moda”. Al via domani 2 febbraio AltaRoma negli studios di Cinecittà ...