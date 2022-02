Jennifer Lopez benedetta dall’amore | «Il mio ritorno con Ben Affleck? È sacro»

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) No, questa volta non è solo un flirt. Quello che c’è trae Benè molto di più. Non chiamatelo semplicementedi fiamma. La seconda possibilità che i due attori hanno dato al loro amore è qualcosa che «riteniamo». Così l’ha definita JLo in un’intervista rilasciata al magazine People.: cosa ha confessato a People Bene la fidanzataa Los Angeles nel dicembre 2021. L’estate scorsa conquistarono gli italiani trascorrendo le vacanze tra Capri e Portofino, e poi sul red carpet del Festival di Venezia, a settembre. Adesso lei, a People, ha svelato come lui l’ha riconquistata, quasi 20 anni dopo la prima volta… Foto Getty Una benedizione, un segno ...