Milan | Ibrahimovic preoccupa in vista del derby | le sue condizioni

In casa Milan, preoccupano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista del derby contro l'Inter in programma domenica sera. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, l'infiammazione al tendine d'Achille sarebbe tutt'altro che risolta e l'attaccante continua ad accusare dolore. Calano drasticamente, quindi, le probabilità di vederlo in campo domenica a San Siro.

