Wanda Nara e Mauro Icardi | “È di nuovo crisi” Gli indizi sui social non promettono nulla di buono

(Di lunedì 31 gennaio 2022), ci risiamo. Si respira un’aria ditra i due, o almeno questo è quanto hanno evidenziato i fan più attenti. Effettivamente nei giorni scorsi l’attaccante del Psg ha smesso di seguire la moglie su Instagram. Lei, in risposta, avrebbe pubblicato sulle stories uno scatto che la ritraeva con la figlia minore Isabella mentre si teneva la testa con la mano sinistra. Mano sinistra in cui non c’è più la fede nuziale. Tutto qui? Assolutamente no. La successiva mossa diha gettato altra benzina sul fuoco: il calciatore ha infatti cancellato il proprio profilo Instagram. Cosa starà accadendo? Dopo la, il presunto tradimento di lui con Eugenia China Suarez e poi il riavvicinamento, adesso un temporale si abbatte ...

Dopo aver evitato la separazione a causo dello scandalo China Suarez, la coppia sembra di nuovo in crisi: gli indizi social lo confermano. Dopo essersi ritrovati,e Icardi sembrano di nuovo in crisi nera. Erano ritornati sereni, mostrandosi felici e innamorati sui social, ma ora il calciatore fa un gesto plateale che non lascia spazio a dubbi. I due ...Non c'è pace per Mauro ICARDI , che avrebbe di nuovo rotto con la moglie - agentee nelle ultime ore di mercato potrebbe lasciare il Psg.Wanda Nara e Mauro Icardi, ci risiamo. Si respira un’aria di crisi tra i due, o almeno questo è quanto hanno evidenziato i fan più attenti. Effettivamente nei giorni scorsi la ...Dopo aver evitato la separazione a causo dello scandalo China Suarez, la coppia sembra di nuovo in crisi: gli indizi social lo confermano ...