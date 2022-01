Pulgar al Galatasaray: il centrocampista si è convinto (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Definito l’affare in uscita dalla Fiorentina Erick Pulgar ripartirà dalla Turchia. Il centrocampista della Fiorentina, riporta Sky Sport, andrà al Galatasaray. Operazione in prestito secco col giocatore che ha definitivamente sciolto le riserve sul suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Definito l’affare in uscita dalla Fiorentina Erickripartirà dalla Turchia. Ildella Fiorentina, riporta Sky Sport, andrà al. Operazione in prestito secco col giocatore che ha definitivamente sciolto le riserve sul suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

