(Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Laattiva sul. Secondo le ultime, si è chiusa l’operazione. Sky Sport riferisce che gli Spurs e lantus hanno trovato un accordo in queste ultime ore. L’esterno svedese si trasferirà quindi a Londra con la formula del prestito oneroso di cinque milioni, più un obbligo di riscatto fissato a trentacinque che scatterà in base al raggiungimento degli obiettivi di squadra (la qualificazione in Champions League, oggi distante due punti) e personali (raggiungimento di un numero di presenze in campo pari ad almeno la metà delle partite in programma per gli uomini di Conte). Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli ma ormai l’affare è fatto: il 21enne svedese già in giornata dovrebbe prendere un volo per Londra e iniziare ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under19, racconto e gallery di un Derby della Mole ricco di emozioni! ?? - JuventusFCYouth : Match report e ?? dedicati alla bella vittoria dell'#Under23 contro la FeralpiSalò! ?? - SkySport : Juve-Zakaria, c'è l'accordo: manca intesa col B. Moenchengladbach #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato… - angelro98222847 : RT @JuventusFCYouth: #Under19, racconto e gallery di un Derby della Mole ricco di emozioni! ?? - italiaserait : Juve, news mercato: Kulusevski e Bentancur verso Tottenham -

Ultime Notizie dalla rete : Juve news

Berti e Lorusso per laIn Italia il profilo seguito con maggior attenzione e? al momento quello di Tommaso Berti , centrocampista a sua volta nato nel 2004 che, a Cesena , ha gia? collezionato ...TORINO - Dei cinque bianconeri impegnati in Nazionale, dall'altra parte dell'Oceano, nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar, soltanto Paulo Dybala è rimasto in panchina nella prima delle due ...Zakaria e Nandez, summit per decidere A questo punto, in attesa che l'operazione con il Tottenham venga formalizzata, la Juventus sta decidendo quale alternativa scegliere a centrocampo. Da una parte ...La Juventus starebbe infatti per 'piazzare' due dei giocatori che in bianconero hanno maggiormente deluso. In uscita, infatti, ci sarebbero l'esterno offensivo Dejan Kulusevski e il centrocampista ...