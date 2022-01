Covid oggi Lazio, 11.533 contagi e 7 morti. A Roma 5.620 casi (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.533 i contagi rilevati oggi, 30 gennaio, nel Lazio, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Si registrano 7 decessi. Nello specifico, “su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovi casi positivi (-668), 7 dcessi (-7), 2.146 i ricoverati (+24), 204 le terapie intensive ( = ) e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. i casi a Roma città sono a quota 5.620”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Superati i 12,6 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Raggiunto l’obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.533 irilevati, 30 gennaio, nel, secondo i datidel bollettino della Regione. Si registrano 7 decessi. Nello specifico, “su 19.963 tamponi molecolari e 70.613 tamponi antigenici per un totale di 90.576 tamponi, si registrano 11.533 nuovipositivi (-668), 7 dcessi (-7), 2.146 i ricoverati (+24), 204 le terapie intensive ( = ) e +8.997 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. icittà sono a quota 5.620”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Superati i 12,6 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,4 milioni di dosi booster effettuate. Raggiunto l’obiettivo del 70% di copertura con dosi booster della ...

