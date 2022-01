Sci alpino, discesa Garmisch: Federica Brignone assente alla seconda prova per una indisposizione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mattinata di forfait per l’azzurra Federica Brignone. L’atleta classe 1990 non ha preso il via nella seconda prova di discesa femminile a Garmisch per precauzione dopo una leggera indisposizione accusata nella notte. Curtoni, Nicol Delago, Nadia delago, Marsaglia, Melesi, Pichler le altre azzurre partecipanti alla seconda prova. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mattinata di forfait per l’azzurra. L’atleta classe 1990 non ha preso il via nelladifemminile aper precauzione dopo una leggeraaccusata nella notte. Curtoni, Nicol Delago, Nadia delago, Marsaglia, Melesi, Pichler le altre azzurre partecipanti. SportFace.

