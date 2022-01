Saltano schemi e si bruciano nomi per il Colle mentre avanza il Mattarella bis (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Salta ogni schema nella corsa al successore di Mattarella. FI annuncia che da oggi in poi tratterà in maniera autonoma con i partiti, ovvero con il fronte moderato; i centristi alla fine restano ai margini della trattativa e i gruppi parlamentari di Pd, Leu e Movimento 5 stelle oggi hanno portato avanti un'operazione pro Mattarella per spianare il terreno domani per un bis. Insomma la partita del Quirinale si complica ogni giorno di più. Fonti parlamentari della maggioranza riferiscono che alcuni emissari avrebbero sondato gli umori del Quirinale ma dai palazzi istituzionali non filtra nulla dopo l'ennesima fumata nera. Siamo a sei. Il flop di Casellati ha aperto il dialogo tra Conte, Salvini e Letta, ma mentre i leader della maggioranza trattano su Cartabia o Belloni al Colle, soprattutto per la seconda, ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Salta ogni schema nella corsa al successore di. FI annuncia che da oggi in poi tratterà in maniera autonoma con i partiti, ovvero con il fronte moderato; i centristi alla fine restano ai margini della trattativa e i gruppi parlamentari di Pd, Leu e Movimento 5 stelle oggi hanno portato avanti un'operazione proper spianare il terreno domani per un bis. Insomma la partita del Quirinale si complica ogni giorno di più. Fonti parlamentari della maggioranza riferiscono che alcuni emissari avrebbero sondato gli umori del Quirinale ma dai palazzi istituzionali non filtra nulla dopo l'ennesima fumata nera. Siamo a sei. Il flop di Casellati ha aperto il dialogo tra Conte, Salvini e Letta, mai leader della maggioranza trattano su Cartabia o Belloni al, soprattutto per la seconda, ...

