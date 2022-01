Mercato Milan – Kulusevski, la Juventus spara alto: ecco la cifra richiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus chiederebbe una cifra piuttosto elevata per la cessione di Dejan Kulusevski Leggi su pianetamilan (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, lachiederebbe unapiuttosto elevata per la cessione di Dejan

Advertising

AntoVitiello : ?? Il #Milan per gennaio sperava di tesserare il talentuoso Hugo #Cuenca, classe 2005, ma per motivi burocratici l'o… - AntoVitiello : Conferme sul nome di Malick #Thiaw dello #Schalke per la difesa del #Milan (anticipazione @ManuBaio). Il giocatore… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, UFFICIALE L'ARRIVO DI LAZETIC DALLA STELLA ROSSA Il serbo classe 2004 ha firmato fino al 3… - PianetaMilan : #Mercato @acmilan - @NicoSchira : 'Nessun contatto diretto con la #Juve per #Kulusevski #ACMilan #Milan… - LucaNunziata2 : RT @mgpg07: Alla fine hanno fatto tutti mercato. Il Milan però non ha coperto nulla dei problemi che ha. Zero. -