FTX US è valutato 8mrd dopo aver assicurato 400mln in finanziamento di serie A

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'exchange intende utilizzare i fondi per espandere la propria forza lavoro assumendo più esperti FTX US, il braccio statunitense dell'exchange internazionale FTX, ha concluso il suo primo round diincassando 400 milioni di dollari. La raccolta fondi ha ricevuto il sostegno di diversi grandi nomi, tra cui SoftBank Group, la società di capitali di rischio focalizzata sulla blockchain Paradigm e la società di investimento Temasek con sede a Singapore. Altri partecipanti sono stati Ontario Teachers' Pension Plan Board, Multicoin Capital, Greenoaks Capital, Lightspeed Venture Partners, Tribe Capital e Steadview Capital. L'exchange ha ora un valore di 8 miliardi di dollari, il che lo rende uno dei maggiori attori nel settore delle criptovalute statunitensi. Questa nuova valutazione è alla pari con l'obiettivo fissato dall'amministratore delegato di FTX Sam ...

Ultime Notizie

