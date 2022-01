Doc 2 stasera nuove puntate con la figlia di Andrea Bocelli, Virginia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doc 2 – Nelle tue mani ritorna stasera con le nuove puntate in cui vedremo la giovanissima Virginia Bocelli. La figlia del tenore a soli 10 anni è un grande talento. Pianoforte, ginnastica ritmica, recitazione, la ragazza si divide tra tantissime passioni. I telespettatori l’hanno già vista esibirsi nel 2021, durante il concerto-evento del tenore Believe in Christmas, che è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo. La bambina ha duettato con il padre sulle note di Hallelujah. In Doc 2 la vedremo interpretare il ruolo di Gaia, figlia della paziente protagonista dell’episodio. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Doc 2? Nei due episodi di stasera in tv vedremo il doc Andrea Fanti, interpretato da Luca ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Doc 2 – Nelle tue mani ritornacon lein cui vedremo la giovanissima. Ladel tenore a soli 10 anni è un grande talento. Pianoforte, ginnastica ritmica, recitazione, la ragazza si divide tra tantissime passioni. I telespettatori l’hanno già vista esibirsi nel 2021, durante il concerto-evento del tenore Believe in Christmas, che è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo. La bambina ha duettato con il padre sulle note di Hallelujah. In Doc 2 la vedremo interpretare il ruolo di Gaia,della paziente protagonista dell’episodio. Che cosa succederà nelle prossimedi Doc 2? Nei due episodi diin tv vedremo il docFanti, interpretato da Luca ...

