Salernitana, super colpo in attacco: c’è il sì del giocatore (Di martedì 25 gennaio 2022) colpo da novanta in casa granata: Diego Costa sarà un nuovo giocatore della Salernitana. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante brasiliano ex Chelsea e Atletico Madrid avrebbe accettato la serrata corte del direttore sportivo Walter Sabatini e sarebbe pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Diego Costa Quella del club campano non è l’unica proposta arrivata al centravanti di Lagarto, che ha deciso di accettare la sfida salvezza all’ombra dell’Arechi: in coppia con Ribery, Diego Costa è pronto a guidare l’attacco della Salernitana e sarà chiamato ad aiutare la squadra nell’impresa. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022)da novanta in casa granata: Diego Costa sarà un nuovodella. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante brasiliano ex Chelsea e Atletico Madrid avrebbe accettato la serrata corte del direttore sportivo Walter Sabatini e sarebbe pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Diego Costa Quella del club campano non è l’unica proposta arrivata al centravanti di Lagarto, che ha deciso di accettare la sfida salvezza all’ombra dell’Arechi: in coppia con Ribery, Diego Costa è pronto a guidare l’dellae sarà chiamato ad aiutare la squadra nell’impresa. SANTO ROMEO

Advertising

Vlostissimo : RT @mattinodinapoli: Diego Costa alla Salernitana, è fatta: il super bomber in coppia con Ribery - chrstnpls01 : RT @mattinodinapoli: Diego Costa alla Salernitana, è fatta: il super bomber in coppia con Ribery - mattinodinapoli : Diego Costa alla Salernitana, è fatta: il super bomber in coppia con Ribery - TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Nuova Salernitana per la super rimonta' - Robmel1978 : Alzi la mano chi ci credeva a -7 dalla super Lazio di Eriksson nel ‘99, quando in quel campionato c’erano Salernita… -