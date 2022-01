Andrea Dovizioso (Yamaha): “Sognavo da tempo una moto così…” (Di martedì 25 gennaio 2022) È felice e concentrato in vista di questa grande avventura. Andrea Dovizioso è pronto a salire in sella alla sua WithU Yamaha RNF nel corso della motoGP di quest’anno. La stagione 2022 sarà molto importante per il centauro italiano che potrà correre con una moto aggiornata e competitiva. Le parole di Andrea Dovizioso Ecco le parole del motociclista della Yamaha ai microfoni di Sky Sport: “Non ho ancora provato la moto definitiva del 2022, dobbiamo ancora provare certi materiali e alcuni pezzi che arriveranno ai test. Tra qualche giorno riusciremo a capire qualcosa di più sulla moto, anche perché avendo riaperto lo sviluppo, capiremo meglio la tua situazione confrontandoci con i nostri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) È felice e concentrato in vista di questa grande avventura.è pronto a salire in sella alla sua WithURNF nel corso dellaGP di quest’anno. La stagione 2022 sarà molto importante per il centauro italiano che potrà correre con unaaggiornata e competitiva. Le parole diEcco le parole delciclista dellaai microfoni di Sky Sport: “Non ho ancora provato ladefinitiva del 2022, dobbiamo ancora provare certi materiali e alcuni pezzi che arriveranno ai test. Tra qualche giorno riusciremo a capire qualcosa di più sulla, anche perché avendo riaperto lo sviluppo, capiremo meglio la tua situazione confrontandoci con i nostri ...

