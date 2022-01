“Lui con me…”. Sonia Bruganelli, la voce-accusa su Paolo Bonolis e lei ammette cosa è successo tra loro (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si continua a parlare dello scontro avvenuto durante l’ultima puntata all’interno dello studio del GF Vip tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due opinioniste hanno nuovamente alzato i toni dopo l’intervista rilasciata a Chi dalla moglie di Paolo Bonolis nella quale ha punzecchiato la collega: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Adriana, stai serena”. Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza ed è arrivata la replica di Adriana Volpe: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si continua a parlare dello scontro avvenuto durante l’ultima puntata all’interno dello studio del GF Vip trae Adriana Volpe. Le due opinioniste hanno nuovamente alzato i toni dopo l’intervista rilasciata a Chi dalla moglie dinella quale ha punzecchiato la collega: “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Adriana, stai serena”. Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza ed è arrivata la replica di Adriana Volpe: “Ha detto che la seguo come se fossi la sua cagnolina. Ha parlato la Marchesa del Grillo, che tanto può dire quello che vuole, perché il ...

