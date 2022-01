Pomeridiano Amici 21, anticipazioni daytime 19 gennaio 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il serale si avvicina e i ragazzi di Amici, giovani ballerini e cantanti, stanno continuando il loro percorso ormai da settimane. Tra prove, esibizioni, sfide e nuovi ingressi. Ma cosa succederà nella puntata di oggi pomeriggio, mercoledì 19 gennaio? Amici anticipazioni daytime 19 gennaio 2022 Dopo aver visto Rudy Zerbi di fronte ai cantanti e la reazione di Alex all’ingresso di Calma, oggi nel daytime cosa succederà? Elena, Paily e Nicol, tutte allieve di Rudy, hanno dovuto abbandonare la casetta e, quindi, rinunciare al sogno di arrivare al serale. Stessa brutta sorte anche per Cristiano, ballerino di Alessandra Celentano, che ha perso la sfida voluta da Raimondo Todaro contro Christian. daytime Amici 19 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il serale si avvicina e i ragazzi di, giovani ballerini e cantanti, stanno continuando il loro percorso ormai da settimane. Tra prove, esibizioni, sfide e nuovi ingressi. Ma cosa succederà nella puntata di oggi pomeriggio, mercoledì 1919Dopo aver visto Rudy Zerbi di fronte ai cantanti e la reazione di Alex all’ingresso di Calma, oggi nelcosa succederà? Elena, Paily e Nicol, tutte allieve di Rudy, hanno dovuto abbandonare la casetta e, quindi, rinunciare al sogno di arrivare al serale. Stessa brutta sorte anche per Cristiano, ballerino di Alessandra Celentano, che ha perso la sfida voluta da Raimondo Todaro contro Christian.19 ...

