Biden: "Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe un disastro" (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Per Mosca l'invasione dell'Ucraina sarebbe un disastro'. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden, ammonendo che vi saranno 'sanzioni severe' e 'perdite umane' anche per la Russia. Il capo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) 'Perl'un'. Lo ha ribadito il presidente americano Joe, ammonendo che vi saranno 'sanzioni severe' e 'perdite umane' anche per la Russia. Il capo ...

