Demon Slayer - The Movie | Il Treno Mugen | la recensione di un grande successo anime

La recensione di Demon Slayer - The Movie: Il Treno Mugen, che dopo un primo passaggio su Prime Video, arriva finalmente anche al cinema per inaugurare il nuovo anno. Nonostante sia uscito nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria e molti paesi - tra i quali, anche l'Italia - abbiano deciso di distribuirlo solo per via digitale, Demon Slayer: the Movie - Il Treno Mugen è riuscito a incassare oltre 500 milioni di dollari al botteghino internazionale, battendo ogni record d'incassi e superando non solo tanti film hollywoodiani, ma persino il primato mantenuto per anni da La città incantata di Hayao Miyazaki e Studio Ghibli.

