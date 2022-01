Attentati Foggia | Lamorgese | Ora rinforzi e un intervento strutturale dello Stato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Loc’è e si farà sentire. La ministra dell’Interno, Luciana, rassicura così i cittadinini dopo glidei giorni scorsi ai danni di commercianti e imprenditori. Nella giornata di lunedì si è svolto infatti ail comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale ha preso parte anche. "Lofa sentire la sua presenza in maniera forte e compatta. Noi amplieremo gli organici, daremo massima attenzione agli organici di questo territorio”, ha detto il ministro al termine del vertice. “C’è bisogno di unstrutturato e forte ricorrendo aidel reparto prevenzione crimine della polizia diper il controllo integrato del territorio. Occorre ...

... Luciana Lamorgese, rassicura così i cittadini foggiani dopo glidei giorni scorsi ai danni di commercianti e imprenditori. Nella giornata di lunedì si è svolto infatti ail comitato ......dell'Interno Luciana Lamorgese ha presieduto questa mattina in questura aun comitato provinciale straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo una serie di...A Foggia il comitato straordinario sulla sicurezza con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, dopo i numerosi attentati ai danni di commercianti e imprenditori della provincia ..."C'è tanta aspettativa da questo comitato provinciale, lo vediamo, lo sentiamo e ce ne rendiamo conto per la presenza di tanti giornalisti. Io ritengo una cosa: lo Stato, oggi co ...