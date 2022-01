Roberta Floris | volto del TG5 | il marito è un attore molto famoso

Leggi su ck12

(Di sabato 15 gennaio 2022)ha condotto anche il telegiornale di Rete 4. Una lunga gavetta la sua e nel 2012 le nozze l’italo-irlandese Classe 1979,– figlia del senatore di Forza Italia Emilio, come tutti i giornalisti ha cominciato questo lavoro partendo dalle testate e televisioni locali, nel suo caso a Cagliari.(screen)Fin da giovane ha scritto articoli oer diverse testata ma la sua dimensione è la televisione che ha toccato anche in altre vesti. Aveva 18 anni quando partecipò a Miss Italia nel 197, classificandosi al quarto posto. Ha sempre avuto un grande interesse per il piccolo schermo tanto che ha approfondito il tema nella tesi per la laurea in Legge conseguito presso l’Università di Cagliari. Nell’elaborato finale, infatti, si è occupata di ...