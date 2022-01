Tennis, Djokovic prova a spiegare la sua versione dei fatti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Tennista ammette di aver fatto l’intervista a “L’Equipe” da positivo Novak Djokovic, è il caso di dirlo, ci mette una pezza. Il Tennista serbo, numero uno al Mondo, continua a far discutere. Dalel ultime notizie era risultato che il campione fosse positivo al Covid già il 16 dicembre, peccato che fosse stato immortalato a molti eventi i giorni successivi. Dopo una serie di notizie Djokovic ha provato a rompere il silenzio e ha chiarire la sua versione dei fatti. Voglio chiarire quanto viene riportato in maniera errata a proposito della mia presenza ad alcuni eventi a dicembre alla vigilia del risultato positivo al test PCR. Queste notizie non veritiere devono essere corrette. Soprattutto per fugare le perplessità sulla mia presenza in Australia. Per puntualizzare ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilta ammette di aver fatto l’intervista a “L’Equipe” da positivo Novak, è il caso di dirlo, ci mette una pezza. Ilta serbo, numero uno al Mondo, continua a far discutere. Dalel ultime notizie era risultato che il campione fosse positivo al Covid già il 16 dicembre, peccato che fosse stato immortalato a molti eventi i giorni successivi. Dopo una serie di notiziehato a rompere il silenzio e ha chiarire la suadei. Voglio chiarire quanto viene riportato in maniera errata a proposito della mia presenza ad alcuni eventi a dicembre alla vigilia del risultato positivo al test PCR. Queste notizie non veritiere devono essere corrette. Soprattutto per fugare le perplessità sulla mia presenza in Australia. Per puntualizzare ...

