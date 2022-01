Venezuela: opposizione vince elezioni in Stato di Barinas (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'opposizione Venezuelana, raccolta nel Tavolo dell'unione democratica (Mud), ha vinto con netto margine le elezioni svoltesi ieri nell'emblematico Stato di Barinas, emblematico per essere quello in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'na, raccolta nel Tavolo dell'unione democratica (Mud), ha vinto con netto margine lesvoltesi ieri nell'emblematicodi, emblematico per essere quello in ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela opposizione Venezuela: opposizione vince elezioni in Stato di Barinas Barinas è il quarto Stato venezuelano conquistato dall'opposizione in Venezuela a seguito delle elezioni amministrative svoltesi il 21 novembre e ieri. . 10 gennaio 2022

Venezuela: elezioni Barinas, ex ministro Esteri riconosce sconfitta del partito di governo ...che abbiamo ricevuto dalle nostre strutture del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) ... rappresentante della Mesa de la umida democratica (Mud), il cartello delle forze di opposizione. (segue)

