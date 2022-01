Uomini e Donne torna col botto, Gemma furiosa con Leonardo si sente male (VIDEO) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi, lunedì 10 gennaio 2022, è finalmente tornato in onda Uomini e Donne. Il ritorno è stato decisamente esilarante, in quanto la puntata è cominciata con Gemma Galgani che ha dato luogo ad una scenata senza precedenti contro Leonardo. La dama bianca ha detto di aver ricevuto una segnalazione da parte di una donna, la quale le ha confessato che il cavaliere sia in studio solamente per prenderla in giro. Durante il dibattito, la Galgani si è sentita mancare, al punto da chiedere dell’acqua agli autori. La furia di Gemma contro Leonardo Il ritorno di Uomini e Donne è stato decisamente trionfale. La puntata odierna è cominciata con Gemma e Leonardo seduti al centro dello studio. Contrariamente a quanto ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022) Oggi, lunedì 10 gennaio 2022, è finalmenteto in onda. Il ritorno è stato decisamente esilarante, in quanto la puntata è cominciata conGalgani che ha dato luogo ad una scenata senza precedenti contro. La dama bianca ha detto di aver ricevuto una segnalazione da parte di una donna, la quale le ha confessato che il cavaliere sia in studio solamente per prenderla in giro. Durante il dibattito, la Galgani si è sentita mancare, al punto da chiedere dell’acqua agli autori. La furia dicontroIl ritorno diè stato decisamente trionfale. La puntata odierna è cominciata conseduti al centro dello studio. Contrariamente a quanto ...

