Scuola | Giannelli presidi | ' 100mila assenti fra docenti ed Ata | Lombardia in testa con 10mila'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Al suono della campanella oggi "era assente il 10% del personale scolastico, circa 100mila persone fra docenti ed Ata. Si tratta di stime grossolane che a livello nazionale vedono la regione Lombardia, in testa con circa 10mila assenti". Ne parla con l'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che guardando alla popolazione studentesca riferisce: "alle secondarie superiori le stime sono di circa un 10% di studenti assenti. Negli ordini inferiori meno, perché è più problematico lasciare i bambini in casa. Ma molte regioni hanno cominciato oggi e la Campania, che ha i numeri più alti è rimasta chiusa. Per cui le cifre sono molto più alte di quanto avrebbero potuto ...

