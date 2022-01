Caso pm Milano, archiviata posizione dell'ex procuratore Greco (Di lunedì 10 gennaio 2022) commenta E' stata archiviata la posizione dell'ex procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, indagato a Brescia per omissione di atti d'ufficio per il Caso dei verbali dell'avvocato Piero ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) commenta E' statala'exa Repubblica diFrancesco, indagato a Brescia per omissione di atti d'ufficio per ildei verbali'avvocato Piero ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Milano Caso pm Milano, archiviata posizione dell'ex procuratore Greco commenta E' stata archiviata la posizione dell'ex procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco, indagato a Brescia per omissione di atti d'ufficio per il caso dei verbali dell'avvocato Piero Amara su una presunta loggia Ungheria. Il gip Andrea Gaboardi ha accolto la ...

