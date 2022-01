La Serie A cede alla minaccia di Draghi: stadi per 5mila Ma il pallone rischia di scoppiare, buco da mezzo mld (Di domenica 9 gennaio 2022) I club si autotassano dopo la minaccia di sospensione del campionato di Draghi. Ma il conto da pagare è salatissimo, forse insostenibile. E i contagi sono scoppiati con la A ferma Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 9 gennaio 2022) I club si autotassano dopo ladi sospensione del campionato di. Ma il conto da pagare è salatissimo, forse insostenibile. E i contagi sono scoppiati con la A ferma Segui su affaritaliani.it

