Covid, cresce il numero di prime dosi: sabato 69mila vaccini | Figliuolo: "23 milioni di dosi booster" (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua la corsa delle prime dosi di vaccino anti - Covid : sabato ne sono state somministrate 68.990, il numero più alto dal 15 ottobre , quando furono 71.033. Anche due giorni fa il livello di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) Continua la corsa delledi vaccino anti -ne sono state somministrate 68.990, ilpiù alto dal 15 ottobre , quando furono 71.033. Anche due giorni fa il livello di ...

Advertising

fattoquotidiano : Anziani e disabili, Italia fanalino di coda in Ue per spesa in assistenza: il peso del privato cresce, mentre lo St… - MediasetTgcom24 : Covid, cresce il numero delle prime dosi: sabato 69mila vaccini, top da ottobre #vaccini - Tg3web : Con la variante Omicron cresce la pressione negli ospedali. A Palermo tornano le code delle ambulanze impegnate nel… - cesarebrogi1 : Anziani e disabili, Italia fanalino di coda in Ue per spesa in assistenza: il peso del privato cresce, mentre lo St… - Diego_Pretini : #Anziani e #disabili, Italia fanalino di coda in Ue per spesa in assistenza: il peso del privato cresce, mentre lo… -