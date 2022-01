Serie A, giornata 21: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’altra giornata di campionato è pronta ad iniziare, nonostante tutte le difficoltà legate al Covid-19. Infatti, delle dieci gare, la sfida dovrebbe essere rinviata e, pertanto, non verrà presa in considerazione in questa speciale lista. In occasione della Serie A, ecco i 3 portieri da schierare al fantacalcio, per la giornata 21, tenendo conto appunto delle numerose assenze. Altri due big match che vedranno scontrarsi Roma e Juventus da un lato, Inter e Lazio dall’altro. Interessante, per la zona salvezza, Genoa contro Spezia. Serie A, giornata 21: i portieri da schierare David Ospina: dopo il pareggio contro la Juventus, i partenopei tornano a giocare in casa. Sfideranno la Sampdoria, squadra che arriva da una ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 8 gennaio 2022) Un’altradi campionato è pronta ad iniziare, nonostante tutte le difficoltà legate al Covid-19. Infatti, delle dieci gare, la sfida dovrebbe essere rinviata e, pertanto, non verrà presa in considerazione in questa speciale lista. In occasione dellaA, ecco i 3daal, per la21, tenendo conto appunto delle numerose assenze. Altri due big match che vedranno scontrarsi Roma e Juventus da un lato, Inter e Lazio dall’altro. Interessante, per la zona salvezza, Genoa contro Spezia.A,21: idaDavid Ospina: dopo il pareggio contro la Juventus, i partenopei tornano a giocare in casa. Sfideranno la Sampdoria, squadra che arriva da una ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | UFFICIALE: posticipata al 23 febbraio la terza giornata di ritorno di Serie C, prevista per il 16 gennai… - fanpage : La Serie A non si ferma, ma si va verso la chiusura degli stadi e partite a porte chiuse. In corso l'assemblea di L… - sportface2016 : Finale di #JuventusNapoli rovente: #Allegri insulta #Sozza, squalificato per una giornata e 10 mila euro di multa - massimo73487360 : RT @LeonettiFrank: Il Giudice Sportivo squalifica per una giornata Allegri per frasi ingiuriose, non sarà in panchina a Roma, ma non si acc… - Ma_Do_Sd : Gli interisti che scoprono l'header dell'account della Serie A alla ventesima giornata categoria da proteggere, mi… -