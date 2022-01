Isco in Serie A: l’annuncio del ds lascia tutti senza parole (Di sabato 8 gennaio 2022) Chiuso il mercato in entrata della Fiorentina, dopo l’arrivo di Piatek. Il Ds Pradè smentisce le voci su Isco, ai margini nel Real Madrid. Verità o pretattica? La risposta è destinata ad arrivare nelle prossime settimane. Intanto la Fiorentina, attraverso il direttore sportivo Daniele Pradè, ha annunciato di aver chiuso il proprio mercato in entrata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 gennaio 2022) Chiuso il mercato in entrata della Fiorentina, dopo l’arrivo di Piatek. Il Ds Pradè smentisce le voci su, ai margini nel Real Madrid. Verità o pretattica? La risposta è destinata ad arrivare nelle prossime settimane. Intanto la Fiorentina, attraverso il direttore sportivo Daniele Pradè, ha annunciato di aver chiuso il proprio mercato in entrata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

CalcioOggi : Pradè fa chiarezza sulle voci su Isco: 'Non sappiamo neanche chi siano gli agenti: non c'è nulla' - TUTTO mercato W… - Maldi___ : RT @TuttoMercatoWeb: La Fiorentina ci ha preso gusto e cerca il colpo da 90: sondaggio viola per Isco - nadi1913 : RT @TuttoMercatoWeb: La Fiorentina ci ha preso gusto e cerca il colpo da 90: sondaggio viola per Isco - MilanLiveIT : ?? La Fiorentina ci prova per Isco, spesso accostato al Milan la scorsa estate ?? #MercatoMilan #Calciomercato - YBah96 : RT @TuttoMercatoWeb: La Fiorentina ci ha preso gusto e cerca il colpo da 90: sondaggio viola per Isco -